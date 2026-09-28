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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:04

"É uma síntese da minha carreira", diz empresário Luiz Batalha sobre empreendimento na Campanha

Natural de Santos, o empresário Luiz Eduardo Batalha atua no Estado há duas décadas e pretende trazer megaempreendimento à Campanha

Natural de Santos, o empresário Luiz Eduardo Batalha atua no Estado há duas décadas e pretende trazer megaempreendimento à Campanha

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Há pouco mais de duas décadas, o empresário paulista Luiz Eduardo Batalha, natural de Santos, escolheu o Rio Grande do Sul para desenvolver parte de seus negócios. A busca por um clima mais frio para a criação de Angus o levou à Campanha gaúcha, região que, desde então, passou a concentrar outros investimentos do empresário, entre eles olivais e vinhedos que dão origem aos azeites e vinhos da marca Batalha.

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