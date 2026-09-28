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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 15:24

Para 46%, situação financeira do País para os próximos 6 meses vai melhorar, aponta BTG/Nexus

Em 21 de setembro, 41% acreditavam na melhora financeira, um crescimento de cinco pontos porcentuais

Em 21 de setembro, 41% acreditavam na melhora financeira, um crescimento de cinco pontos porcentuais

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28) mostra que 51% dos entrevistados avaliam a situação atual da economia do País como ruim ou péssima, 30% regular e 17% ótima ou boa. Em outra pergunta, contudo, sobre os próximos seis meses, 46% esperam melhora na situação financeira do País, ante 41% da rodada de 21 de setembro, um crescimento de cinco pontos porcentuais. Uma questão mede a avaliação do presente; a outra, a expectativa para o futuro.

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