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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:47

Bets recorrem ao STF contra MP de Lula que proibiu apostas no País

Ministro Luiz Fux será o responsável por analisar o pedido

Ministro Luiz Fux será o responsável por analisar o pedido

Luiz Silveira/STF/JC
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Agências
A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, (28), para tentar derrubar a medida provisória editada pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, que proibiu as bets de funcionarem no Brasil.

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