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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 12:31

Ibovespa sobe, mas segue fraco em meio à cautela inflacionária global e eleição no Brasil

A commodity sobe em meio ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã e à persistência das tensões no Oriente Médio

A commodity sobe em meio ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã e à persistência das tensões no Oriente Médio

ARTE/JC
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Agências
Após abrir estável em 183.476,36 pontos, o Ibovespa renovou mínima em 181.931,36 pontos (-0,84%) na manhã desta segunda-feira (28), acompanhando a queda das bolsas em Nova York. O recuo do principal indicador da B3 ocorre em meio ao avanço de cerca de 2% nos contratos futuros do petróleo. A commodity sobe em meio ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã e à persistência das tensões no Oriente Médio.

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