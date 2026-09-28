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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 10:45

Zuckerberg anuncia nova divisão de IA na Meta voltada a clientes corporativos

"Estamos começando o próximo grande pilar do nosso negócio", afirmou Zuckerberg

"Estamos começando o próximo grande pilar do nosso negócio", afirmou Zuckerberg

Drew ANGERER/AFP/JC
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Agências
A Meta está criando uma nova divisão voltada a oferecer ferramentas de inteligência artificial (IA) a empresas, anunciou nesta segunda-feira (28) o CEO da companhia, Mark Zuckerberg. A iniciativa, chamada Meta Enterprise Platform, reunirá modelos, agentes e outros produtos de IA da gigante de tecnologia para clientes corporativos.

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