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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 10:00

Dólar abre em alta com cautela global e cenário eleitoral brasileiro

Por volta das 9h20min, o dólar subia 0,15%, a R$ 5,192

Por volta das 9h20min, o dólar subia 0,15%, a R$ 5,192

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (28), em meio a um ambiente externo mais cauteloso. Lá fora, os preços do petróleo voltam a subir e aumentam a busca por ativos de segurança, como a moeda americana.
Por volta das 9h20min, o dólar subia 0,15%, a R$ 5,192. No mesmo horário, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante outras seis divisas fortes, avançava 0,14%.
Durante o dia, os investidores ainda aguardam a divulgação de uma nova pesquisa presidencial Quaest, que deve mostrar a repercussão entre os eleitores da proibição das bets.

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