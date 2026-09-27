Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 15:37

Cashback da reforma tributária dará novo reajuste ao Bolsa Família em 2027

Cada família deve receber em média R$ 350 por ano referentes à devolução da CBS

Cada família deve receber em média R$ 350 por ano referentes à devolução da CBS

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/jc
Compartilhe:
Agências
Um aumento na renda de 28 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo está previsto para o próximo ano, quando começa o pagamento do cashback da reforma tributária. Entre elas estão 19 milhões que recebem o Bolsa Família.
Cada família deve receber em média R$ 350 por ano referentes à devolução da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços que substitui PIS, Cofins, IOF-Seguros e parte da arrecadação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) a partir de janeiro.
O valor considera a estimativa feita pelo governo após a aprovação da lei que regulamentou a reforma, atualizada pela inflação. O número exato será definido pela Receita Federal e depende, por exemplo, de qual será a alíquota do novo tributo. Quanto maior o percentual, maior a devolução.

Notícias relacionadas