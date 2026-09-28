Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 00:25

Governo cria 3ª fase do Desenrola com compra de dívidas pela União

Pelas regras, podem ser adquiridas em leilão carteiras de até R$ 10 mil

Pelas regras, podem ser adquiridas em leilão carteiras de até R$ 10 mil

/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que cria a terceira fase do programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, o Desenrola Brasil 3.0.

Notícias relacionadas