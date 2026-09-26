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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 13:14

Exportações aos Estados Unidos crescem em agosto, mas acumulam queda relevante no ano

Exportações brasileiras para os EUA somaram US$ 24,1 bilhões entre janeiro e agosto de 2026

Exportações brasileiras para os EUA somaram US$ 24,1 bilhões entre janeiro e agosto de 2026

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Agências
As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 24,1 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O recuo representa cerca de US$ 2,6 bilhões a menos em vendas e levou as exportações brasileiras ao mercado norte-americano ao menor valor para o período desde 2023. Os dados são da mais recente edição do Monitor do Comércio Brasil–EUA, elaborado pela Amcham Brasil com base em dados do Comexstat.

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