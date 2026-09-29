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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:16

Três empresas de origem gaúcha somam US$ 20 bilhões em valor de mercado nos EUA

XP Inc. é avalidada em cerca de US$ 10,4 bilhões

XP Inc. é avalidada em cerca de US$ 10,4 bilhões

XP Investimentos/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Em meio aos atritos comerciais e diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, empresas que nasceram no Rio Grande do Sul mantêm uma presença bilionária no mercado acionário norte-americano. XP, Gerdau e Agi, holding que controla o Agibank, somavam cerca de US$ 20,3 bilhões em valor de mercado no fechamento da última sexta-feira (25). O montante representa quanto as três companhias valem, em conjunto, segundo a cotação de seus papéis.

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