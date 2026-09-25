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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:09

Estrutura em Rio Grande poderá superar atual capacidade de recebimento de gás no RS

Cerimônia de acordo entre governo e empresa Edge foi celebrada no município da Metade Sul

Cerimônia de acordo entre governo e empresa Edge foi celebrada no município da Metade Sul

Reprodução de vídeo do governo do RS/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O projeto para a instalação de um terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) que a Edge, empresa do grupo Compass, pretende construir em Rio Grande inicialmente terá uma capacidade para operar com cerca de 800 mil metros cúbicos ao dia do combustível. Contudo, o CEO da companhia, Demétrio Magalhães, adianta que a planta já nascerá planejada para atender até 3 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, o que é mais do que o total da capacidade de suprimento hoje no Estado.

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