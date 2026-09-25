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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 17:36

Pesquisas gaúchas envolvendo a cadeia de óleo, gás e energia são apresentadas na ROG.e

Um dos maiores encontros do setor foi realizado no Rio de Janeiro

Um dos maiores encontros do setor foi realizado no Rio de Janeiro

Divulgação ROG.e/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A edição deste ano da ROG.e, ocorrida entre 21 e 24 de setembro, no complexo carioca Riocentro, reuniu 83 mil visitantes e contou com mais de 670 expositores, 100 patrocinadores, 57 startups e 924 trabalhos técnicos apresentados no congresso. O evento, considerado um dos maiores acontecimentos da cadeia de óleo, gás e energia da América Latina, também serviu para que a tecnologia gaúcha desenvolvida nesses campos fosse divulgada.

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