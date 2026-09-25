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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:45

Petróleo fecha em queda com sinais mais concretos de negociação entre EUA e Irã

Brent para dezembro encerrou em baixa de 2,77%, a US$ 97,44 o barril. Petróleo WTI teve queda de 2,33%, a US$ 92,41 o barril

Brent para dezembro encerrou em baixa de 2,77%, a US$ 97,44 o barril. Petróleo WTI teve queda de 2,33%, a US$ 92,41 o barril

PERUVIAN NAVY/AFP/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (25) em meio a relatos de que as negociações entre Irã e Estados Unidos em Nova York avançaram para uma fase mais detalhada de discussões técnicas, com a possibilidade de reabertura do Estreito de Ormuz em um prazo de sete dias.

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