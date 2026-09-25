Petróleo fecha em queda com sinais mais concretos de negociação entre EUA e Irã

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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:45
Brent para dezembro encerrou em baixa de 2,77%, a US$ 97,44 o barril. Petróleo WTI teve queda de 2,33%, a US$ 92,41 o barrilPERUVIAN NAVY/AFP/JC