CMPC assina acordo para a venda de seu negócio de Ondulados à Smurfit Westrock por US$ 420 milhões

Na última quarta-feira (23), a CMPC assinou um acordo com a multinacional Smurfit Westrock para a venda de seu negócio de Ondulados no Chile, como parte de sua estratégia de longo prazo para fortalecer o foco, a competitividade e a projeção global da Companhia. O valor da transação é de US$ 420 milhões.
O negócio inclui a produção de papéis, soluções de embalagens de papelão ondulado, embalagens moldadas e a recuperação e reciclagem de papéis e papelões por meio de uma rede de 12 pontos de coleta. A Smurfit Westrock é uma das principais empresas globais da indústria de papel e embalagens, com presença em 40 países, 57 fábricas de papel, 450 plantas de conversão e cerca de 96 mil colaboradores.
"Esta operação faz parte da nossa estratégia de longo prazo e de como queremos projetar a CMPC nas próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades e recursos onde contamos com maior escala e vantagens competitivas. Ao mesmo tempo, queremos fortalecer nossas capacidades florestais e industriais e avançar para uma estrutura mais ágil e flexível, que nos permita reforçar nossa posição como uma Companhia chilena de alcance internacional", afirmou Francisco Ruiz-Tagle, CEO da CMPC.
O acordo deverá ser analisado e aprovado pela Fiscalia Nacional Econômica do Chile. Após a obtenção das autorizações necessárias e o cumprimento das condições estabelecidas para a operação, será concluída a transferência das sociedades e dos ativos incluídos na transação. Durante o processo de aprovação e até a conclusão da transferência, a CMPC permanecerá responsável pelas operações envolvidas na transação, que reúnem cerca de 1.500 colaboradores, e seguirá operando o negócio normalmente.
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