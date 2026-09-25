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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:03

André Mendonça, do STF, prorroga suspensão de multas por saúde mental nas empresas por mais 90 dias; o que muda?

Mudanças na NR-1 ampliam a exigência de identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho

Mudanças na NR-1 ampliam a exigência de identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho

Alejandro Zambrana/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), prorrogou por mais 90 dias a aplicação de multas a empresas por descumprimento às regras de saúde mental previstas na NR-1 (Norma Regulamentadora 1).
O prazo da primeira suspensão dada por ele em pedido liminar feito pela Confenen (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino) havia expirado na quarta-feira (23). Na noite desta quinta (24), ele prorrogou a suspensão.

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