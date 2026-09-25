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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 13:57

Ibovespa recua e dólar avança com petróleo e IPCA-15

No mercado acionário, a queda do Ibovespa é pressionada principalmente pelas ações da Petrobras

No mercado acionário, a queda do Ibovespa é pressionada principalmente pelas ações da Petrobras

ARTE/JC
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Agências
O dólar está em alta nesta sexta-feira (25). Às 12h36min, a moeda norte-americana variava 0,08%, cotada a R$ 5,198. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, recuava 0,14%, aos 183.702 pontos. No exterior, os investidores acompanham o petróleo, que segue próximo de US$ 106, mas recuava 0,32%.
O recuo ocorre em meio às incertezas em torno do conflito no Oriente Médio. Em entrevista à Fox News exibida nesta quinta-feira (24), o presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que cabe aos Estados Unidos decidir se querem pôr fim à guerra no Irã, acrescentando que Teerã não deseja continuar lutando.
No mercado acionário, a queda do Ibovespa é pressionada principalmente pelas ações da Petrobras, que recuavam 1,58%, a R$ 48,48. A empresa tem peso relevante no índice e acompanha a movimentação dos preços do petróleo.

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