Cabo Malbec deverá ampliar conectividade no Estado a partir de dezembro

Avança o projeto de expansão do cabo submarino Malbec à Região Sul do País, a partir de Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A previsão do início das operações foi antecipada e, agora, está prevista para dezembro deste ano, quando deve ser terminada a estrutura subterrânea que conectará o cabo marítimo a Porto Alegre. A expectativa é de que a iniciativa amplie a conectividade de internet e telefonia em todo o Estado. O projeto é conduzido pela V.tal junto à Meta.
Recentemente, a empresa finalizou a etapa de aterrissagem do cabo submarino. Segundo a empresa, a estrutura terá capacidade inicial de 15 Tbps, com possibilidade de chegar a 20 Tbps. A estrutura marítima passou por um processo de enterramento e reforço da proteção do cabo em trechos próximos à costa, considerados mais suscetíveis a danos.
"Faz parte da estratégia nacional a inclusão da infraestrutura para descentralizar o tráfego de dados no Brasil. Estamos trazendo com isso mais disponibilidade de internet para que os provedores locais possam distribuir isso no Estado e na Região Sul. Esse projeto transforma o Rio Grande do Sul em um grande hub digital para o Brasil e a América do Sul, agilizando o tráfego de dados entre países, reduzindo a latência e melhorando a experiência da internet para quem está utilizando", avaliou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em visita técnica à estrutura da V.tal em Balneário Pinhal na manhã desta sexta-feira (25).
O benefício aos usuários foi explicado ainda pela conselheira substituta da Anatel, Suzana Rodrigues: "cada vez mais pessoas precisam da tecnologia de telefonia móvel em mãos. Sabemos que boa parte do desenvolvimento passa pelo acesso a serviços de telecomunicações que funcionem bem e com qualidade. E o que esse projeto faz é materializar isso, ter uma infraestrutura capaz de suportar essa demanda da sociedade", contou a especialista.
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