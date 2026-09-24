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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 21:56

Petróleo dispara quase 4% após discursos com ameaças na ONU e novos ataques houthis

A situação mantém a perspectiva do bloqueio no estreito de Ormuz

A situação mantém a perspectiva do bloqueio no estreito de Ormuz

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O preço do petróleo chegou a disparar mais de 4% nesta quinta-feira (24) após a troca de ameaças entre EUA e Irã em seus discursos na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que foi visto pelo mercado como um afastamento maior de um acordo de paz, que já está estagnado há mais de dois meses.
A situação mantém a perspectiva do bloqueio no estreito de Ormuz, por onde passava 20% da produção mundial de petróleo e gás antes da guerra, e também de novos ataques entre os países, que já se estendeu para outras nações com a entrada dos houthis, grupo do Iêmen aliado do Irã, e da Arábia Saudita neste mês.
A situação levou a cotação do barril Brent, referência mundial, a atingir US$ 108,23 na máxima do dia. A commodity encerrou o dia com alta de 3,58%, a US$ 106,77. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, subia 2,21% a US$ 94,20 ao fechamento.

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