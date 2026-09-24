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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:33

Estudo de viabilidade de expansão do Tecon Rio Grande encontra-se na Antaq

Investimento no terminal será de R$ 1,4 bilhão

Investimento no terminal será de R$ 1,4 bilhão

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Dentro do seu plano para aumentar a capacidade de movimentação de cargas, o Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande já verifica o recebimento de máquinas como guindastes e pórticos. Quanto ao avanço das obras estruturais e prosseguimento do processo de expansão, o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, detalha que o projeto já passou pela Secretaria Nacional de Portos e agora a análise do estudo de viabilidade técnica e econômica do empreendimento encontra-se na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

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