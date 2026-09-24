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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 19:04

Empresário de SP aposta no potencial da Campanha Gaúcha e investe no RS

Empresário Luiz Eduardo Batalha (d) debateu com Claudio Teitelbaum e o enólogo Pascal Marty sobre projeto em Candiota que une turismo, investimento imobiliário e produção de vinhos e azeites

Empresário Luiz Eduardo Batalha (d) debateu com Claudio Teitelbaum e o enólogo Pascal Marty sobre projeto em Candiota que une turismo, investimento imobiliário e produção de vinhos e azeites

Tânia Meinerz/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Localizada no Paralelo 31, a Região da Campanha, no Sul do Rio Grande do Sul, tem atraído empreendedores ao Estado. É no município de Candiota que o empresário Luiz Eduardo Batalha optou por instalar um projeto turístico milionário junto à construtora Joal Teitelbaum e ao enólogo Pascal Marty. E as razões para chegar ao RS estão justamente nas suas características.

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