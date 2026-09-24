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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:44

Gaúcho fundador do Agibank entra em lista dos 100 maiores líderes globais de fintechs

Natural de Veranópolis, Marciano Testa aparece na 70ª posição de ranking internacional da FinTech Magazine

Natural de Veranópolis, Marciano Testa aparece na 70ª posição de ranking internacional da FinTech Magazine

ITAMAR AGUIAR/DIVULGAÇÃO/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O empresário gaúcho Marciano Testa, fundador do Agibank, foi incluído entre os 100 principais líderes globais do setor de fintechs neste ano pela publicação britânica FinTech Magazine. Natural de Veranópolis, em uma área que hoje corresponde ao município de Fagundes Varela, na Serra Gaúcha, Testa ocupa a 70ª colocação da lista, que reúne executivos das principais companhias de tecnologia e serviços financeiros do mundo.

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