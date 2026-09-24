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CapaEconomiaLogística

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:53

Concessão de hidrovias e acessos a portos gaúchos deve ocorrer no 1º semestre de 2027

Tema foi abordado em palestra no Instituto Caldeira

Tema foi abordado em palestra no Instituto Caldeira

Jefferson Klein/Espcial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A perspectiva do governo federal é de que o leilão para repassar à iniciativa privada a gestão dos acessos aquaviários aos portos de Rio Grande, Pelotas e de Porto Alegre, além dos trechos das hidrovias das lagoas dos Patos e Mirim, do Guaíba e dos rios Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí, seja disputado no primeiro semestre do próximo ano. Esses espaços, no momento, são administrados pela empresa pública Portos RS.

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