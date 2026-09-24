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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:11

João Adibe, CEO da Cimed, revela estratégias de vendas na Semana Caldeira

João Adibe, CEO da Cimed, falou sobre cultura de vendas, métodos para engajar equipes e a revolução gerada pelo marketing de comunidade

João Adibe, CEO da Cimed, falou sobre cultura de vendas, métodos para engajar equipes e a revolução gerada pelo marketing de comunidade

JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com muito alto astral e simpatia, João Adibe, CEO da Cimed, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, que responde por 14% da produção nacional, apresentou sua palestra “O sucesso não aceita preguiça” durante a Semana Caldeira 2026, um dos maiores eventos dedicados ao ecossistema de negócios e de inovação do Rio Grande do Sul, sediado no instituto Caldeira, em Porto Alegre. Em frente a um auditório lotado, o empresário debateu a essência da cultura de vendas, a importância da regionalização nos negócios, os métodos para engajar equipes e a revolução gerada pelo marketing de comunidade.

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