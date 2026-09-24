Morre Antonio Calcagnotto, pioneiro no setor supermercadista de Caxias do Sul

Caxias do Sul e a Serra Gaúcha despedem-se de Antonio Frederico Calcagnotto, uma das figuras marcantes da história do comércio regional, que faleceu na quarta-feira (23), aos 90 anos. Filho do empreendedor ítalo-brasileiro Candido Calcagnotto e de Idalina Costamilan Calcagnotto, Seu Antoninho, como era mais conhecido, herdou da família a ligação com o comércio, mas construiu uma trajetória própria.
Sua história confunde-se com um período de transformação da própria região, entre Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Em 15 de maio de 1965, aos 29 anos, esteve à frente da inauguração e gestão do primeiro Supermercado Calcagnotto, na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, apresentando ao mercado uma experiência de compra baseada no autosserviço, modelo que permitia ao consumidor circular pela loja e escolher diretamente os produtos, em substituição ao tradicional atendimento de balcão.
Preparou-se cuidadosamente para aquele desafio: observou outros estabelecimentos, estudou instalações e acompanhou de perto os detalhes da operação. Visionário também no marketing, criou promoções que marcaram época, como o "leve três, pague dois", e entendeu cedo que o varejo se fazia de confiança, proximidade e relacionamento com a comunidade, não apenas de produtos e preços. Entre as lembranças daquele primeiro supermercado está a conhecida "torneirinha" do leite, de onde os clientes abasteciam suas garrafas diretamente.
Ao longo das décadas seguintes, os supermercados Calcagnotto se expandiram e se consolidaram pela região, incluindo Bento Gonçalves e Garibaldi, contribuindo para modernizar o comércio, movimentar a economia local e criar oportunidades para inúmeras pessoas. As ações beneficentes lideradas por Seu Antoninho, principalmente junto às crianças, eram sempre esperadas nas datas especiais como Dia das Crianças, Natal e Páscoa. Sua liderança se estendeu à representatividade empresarial, atuando em entidades do setor, como Agas e Abras, e da comunidade, como Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Sindilojas e Sindigêneros de Caxias do Sul.
Deixa a esposa Nely Prataviera Calcagnotto, com quem construiu a família formada pelos filhos Antonio Candido, Maria Elisa, Maria Helena, Alexandre, Maria Elisabete e Maria Cristina; as noras Maria Luiza e Mariloiva; os genros Oli, Victor e Gabriel; os netos Andrews, Adrian Louise, Giulia, João Victor e Pedro Henrique; e as bisnetas Maria Antônia, Aurora e Alicia.
O velório é realizado até a sexta-feira, às 10h30, no Memorial São José. A cerimônia de despedida ocorre às 11h, no Crematório São José, em Caxias do Sul.
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