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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:20

Morre Antonio Calcagnotto, pioneiro no setor supermercadista de Caxias do Sul

Seu Antoninho, como era conhecido, foi fundador da rede de supermercados Calcagnotto

Seu Antoninho, como era conhecido, foi fundador da rede de supermercados Calcagnotto

Arquivo pessoal/Divulgação
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Caxias do Sul e a Serra Gaúcha despedem-se de Antonio Frederico Calcagnotto, uma das figuras marcantes da história do comércio regional, que faleceu na quarta-feira (23), aos 90 anos. Filho do empreendedor ítalo-brasileiro Candido Calcagnotto e de Idalina Costamilan Calcagnotto, Seu Antoninho, como era mais conhecido, herdou da família a ligação com o comércio, mas construiu uma trajetória própria.

Sua história confunde-se com um período de transformação da própria região, entre Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Em 15 de maio de 1965, aos 29 anos, esteve à frente da inauguração e gestão do primeiro Supermercado Calcagnotto, na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, apresentando ao mercado uma experiência de compra baseada no autosserviço, modelo que permitia ao consumidor circular pela loja e escolher diretamente os produtos, em substituição ao tradicional atendimento de balcão.

Preparou-se cuidadosamente para aquele desafio: observou outros estabelecimentos, estudou instalações e acompanhou de perto os detalhes da operação. Visionário também no marketing, criou promoções que marcaram época, como o "leve três, pague dois", e entendeu cedo que o varejo se fazia de confiança, proximidade e relacionamento com a comunidade, não apenas de produtos e preços. Entre as lembranças daquele primeiro supermercado está a conhecida "torneirinha" do leite, de onde os clientes abasteciam suas garrafas diretamente.

Ao longo das décadas seguintes, os supermercados Calcagnotto se expandiram e se consolidaram pela região, incluindo Bento Gonçalves e Garibaldi, contribuindo para modernizar o comércio, movimentar a economia local e criar oportunidades para inúmeras pessoas. As ações beneficentes lideradas por Seu Antoninho, principalmente junto às crianças, eram sempre esperadas nas datas especiais como Dia das Crianças, Natal e Páscoa. Sua liderança se estendeu à representatividade empresarial, atuando em entidades do setor, como Agas e Abras, e da comunidade, como Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Sindilojas e Sindigêneros de Caxias do Sul.

Deixa a esposa Nely Prataviera Calcagnotto, com quem construiu a família formada pelos filhos Antonio Candido, Maria Elisa, Maria Helena, Alexandre, Maria Elisabete e Maria Cristina; as noras Maria Luiza e Mariloiva; os genros Oli, Victor e Gabriel; os netos Andrews, Adrian Louise, Giulia, João Victor e Pedro Henrique; e as bisnetas Maria Antônia, Aurora e Alicia.

O velório é realizado até a sexta-feira, às 10h30, no Memorial São José. A cerimônia de despedida ocorre às 11h, no Crematório São José, em Caxias do Sul.

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