Executivos discutem aplicações e desafios da inteligência artificial

Com o objetivo de discutir as mudanças tecnológicas que envolvem a inteligência artificial no mundo corporativo, os empresários cariocas Adiel Rodrigues e Paulo Henrique Oliveira iniciaram o Roadshow Nacional AI Executive Summit Brasil. O evento, que já passou por oito cidades — Fortaleza, Recife, Ribeirão Preto, Cuiabá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Joinville —, aconteceu nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS), e reuniu executivos para discutir a aplicação da IA em diferentes frentes.



Segundo Rodrigues, a ideia surgiu a partir da necessidade de executivos de diferentes áreas lidarem com a inteligência artificial no cotidiano. “Hoje, 92% dos executivos estão tendo que lidar com a inteligência artificial de alguma forma. Isso aconteceu comigo no ano passado, em atividades diferentes. Com isso, eu e Paulo decidimos reunir o pessoal em formato de seminário para discutirmos o tema”.



O evento começou no início da tarde com uma palestra técnica sobre os desafios da segurança cibernética e a aplicação de IA no modelo Zero Trust, ministrada pelo CEO da ESCS eS3ner Cyber Security, Andrey Guedes Oliveira. Segundo ele, a transição para um ambiente cada vez mais conectado, impulsionada pelo uso de inteligência artificial e de agentes automatizados, aumenta a exposição de empresas e usuários a ataques cibernéticos. Para Oliveira, a adoção da tecnologia não deve ser interrompida, mas acompanhada de uma mudança na cultura de segurança, com maior atenção aos riscos envolvidos no uso de ferramentas de IA.



“A questão não é ter medo, tampouco parar o uso da inteligência artificial como instrumento de produtividade. Mas precisamos, sim, encarar essas ferramentas como ferramentas profissionais”, salienta.



Uma das participantes do evento, Carla Silveira Picarelli, fundadora e CEO da Despertei, startup que analisa e metrifica comportamentos dentro das corporações, explica que o objetivo de sua participação no evento é justamente entender essas mudanças de mercado.



“Percebemos que a IA está crescendo a cada ano. Com isso, as pessoas estão ficando para trás. A questão comportamental está deixando de ser algo extraordinário e inédito. O ser humano precisa estar evoluído para saber usar uma inteligência artificial de maneira adequada também. Por isso, discutir IA é tão necessário”, explica.



A programação da tarde seguiu com um painel sobre casos reais de IA nas empresas, que contou com a participação de Rodrigo Fernandes Ribeiro, account manager da Toshiba; Fred Junco, diretor da Fred Junco Conexões e Negócios; Esdras Moreira, CEO e cofundador da Introduce Tecnologia; e Anna Werkema, executiva de Estratégia, Tecnologia e Novos Negócios da Framework Digital. O grupo discutiu aplicações da tecnologia e aprendizados obtidos pelas empresas.