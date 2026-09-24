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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:49

Governo deve manter subvenção de R$ 2,12 do diesel por mais 30 dias, diz ministro

Prorrogação da subvenção ocorre antes de eleições presidenciais

Prorrogação da subvenção ocorre antes de eleições presidenciais

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
O governo Lula deve anunciar até o fim desta semana a manutenção da subvenção de R$ 2,12 do diesel por mais 30 dias, segundo informou nesta quinta-feira (24) o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Caso confirmada, a medida será anunciada às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial.
No início deste mês, o goverrno anunciou uma nova subvenção de R$ 1,00 para o diesel, que vigorava de forma concomitante à subvenção que já estava em vigor, de R$ 1,12, totalizando R$ 2,12.

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