PPG anuncia Marizeth Carvalho como líder do negócio Arquitetônico na América do Sul

A PPG, fabricante global de tintas e revestimentos, anuncia Marizeth Carvalho na liderança do negócio Arquitetônico para a América do Sul, onde a empresa opera com a marca Tintas Renner, ampliando sua atuação na companhia. A executiva seguirá exercendo suas atuais funções como presidente para América Latina Sul e líder global de Tintas em Pó, passando também a responder pelas estratégias de crescimento e desenvolvimento do segmento arquitetônico na região.
Com uma sólida trajetória na PPG, Marizeth reúne ampla experiência em diferentes segmentos de negócios e mercados de tintas e revestimentos, tendo atuado na liderança de equipes multiculturais e na condução de estratégias voltadas à expansão sustentável das operações da companhia.
Ao longo de sua carreira, também acumulou vivência relevante com grandes marcas no segmento de tintas arquitetônicas, contribuindo para o fortalecimento da presença da companhia e para a geração de valor aos clientes.
Na nova posição, a executiva terá como foco dar continuidade às prioridades estratégicas da PPG para o negócio Arquitetônico na América do Sul, impulsionando iniciativas voltadas ao crescimento, à inovação, à proximidade com clientes e ao fortalecimento das operações na região.
"Estou confiante em assumir essa nova responsabilidade, contribuir para o desenvolvimento do negócio Arquitetônico da PPG, dando sequência ao trabalho que vem sendo feito, focando em fortalecer nossa presença e ampliar nossa proximidade com clientes", avalia Marizeth. A mudança sucede a decisão de Marcelo Diniz, então Diretor de Negócios Arquitetônicos para a América Central e América do Sul, de iniciar uma nova etapa profissional fora da companhia após mais de sete anos de atuação na empresa.