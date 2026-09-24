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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:20

Google Cloud vai dobrar infraestrutura de computação no Brasil até 2030

Google Cloud identificou que 62% das organizações brasileiras estão implementando ou acelerando a adoção de agentes de IA

Google Cloud identificou que 62% das organizações brasileiras estão implementando ou acelerando a adoção de agentes de IA

Dragos Condrea/Freepok/JC
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Agências
O Google Cloud, divisão de computação em nuvem do Google, anunciou que vai dobrar a infraestrutura técnica no Brasil até 2030. O crescimento vai permitir aumento da capacidade local de processamento, armazenamento e computação de alto desempenho para inteligência artificial (IA), de acordo com o presidente global da empresa, Thomas Kurian. A empresa não especificou qual é a capacidade atual da infraestrutura no País.

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