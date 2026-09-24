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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 12:25

Cidade do Agro busca conexão com energias renováveis para impulsionar agronegócio no Sul do Estado

Complexo será instalado em uma área de 200 hectares às margens da BR-293, entre Pelotas e Capão do Leão

Complexo será instalado em uma área de 200 hectares às margens da BR-293, entre Pelotas e Capão do Leão

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Buscando conectar cada vez mais o campo e a cidade, a iniciativa Cidade do Agro realizou, nesta quinta-feira (24), mais uma apresentação do projeto ao mercado e à sociedade. O encontro ocorreu na sede do Sindienergia-RS e teve como foco a aproximação com o setor de energias renováveis e a discussão sobre transição energética, com a participação de lideranças empresariais, produtores rurais, entre outros representantes. O momento também foi destinado à discussão sobre o desenvolvimento do espaço e às possibilidades de participação das empresas no projeto.

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