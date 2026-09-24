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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 10:13

Nova HotZone do BarraShoppingSul reabre neste sábado com parque ampliado

Renovação da HotZone também inclui quatro salões exclusivos para festas de aniversário e eventos

Renovação da HotZone também inclui quatro salões exclusivos para festas de aniversário e eventos

BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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Abre, neste sábado (26), a nova HotZone do BarraShoppingSul, que está retornando ao empreendimento após passar pela maior reforma desde sua inauguração, em 2008. Com área ampliada, atrações inéditas e uma nova configuração, o local foi renovado para oferecer experiências mais imersivas e opções de entretenimento para diferentes idades. Nesta fase, a maior parte dos brinquedos já estará disponíveis para o público. A abertura oficial, contudo, está prevista para 1º de outubro, quinta-feira da próxima semana, quando o espaço estará funcionando a pleno.

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