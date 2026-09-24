Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa, com petróleo em alta e cautela antes de Trump-Xi

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em baixa nesta quinta-feira, 24, enquanto investidores acompanharam o comportamento do petróleo, que retomou força na véspera, e mantiveram cautela antes da reunião de cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Washington.
O índice Hang Seng recuou 0,29% em Hong Kong, para 24.761,13 pontos, e o Taiex caiu 0,28% em Taiwan, para 48.024,60 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 1,22%, para 3.888,37 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,97%, a 2.476,07 pontos.
Na contramão, o Nikkei subiu 0,76% em Tóquio, para 65.513,99 pontos, na volta de um feriado de três dias no Japão, com ações do setor de chips impulsionadas pelo boom da inteligência artificial (IA).
Na Coreia do Sul, o mercado não operou devido a um feriado que se estenderá até sexta-feira, 25.
O petróleo avança pelo segundo dia consecutivo, diante da ausência de sinais concretos de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent subia mais de 2,5%, acima de US$ 100 por barril.
Investidores também acompanham de perto o que pode resultar das conversas entre Trump e Xi hoje na Casa Branca. É provável que muitos temas sejam discutidos, incluindo comércio, o conflito envolvendo o Irã e inteligência artificial. Analistas, porém, não estão otimistas quanto à possibilidade de serem alcançados acordos relevantes.
Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão no vermelho, com queda de 0,72% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 8.702,00 pontos.
*Com informações da Associated Press.