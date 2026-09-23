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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:07

Dólar avança 1,28% com exterior após alta do petróleo e dados fortes nos EUA

Moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 5,16, maior valor de fechamento desde 31 de agosto

Moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 5,16, maior valor de fechamento desde 31 de agosto

Arte/JC
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Agências
O dólar acentuou os ganhos frente ao real ao longo da tarde da quarta-feira (23) alinhado à onda de valorização da moeda norte-americana no exterior. A retomada da trajetória de alta do petróleo, na esteira da frustração nas negociações entre EUA e Irã, e dados fortes da economia dos EUA impulsionaram o retorno dos Treasuries, abalando as divisas emergentes.

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