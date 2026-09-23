Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por tensões EUA-Irã e alta dos Treasuries

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira (23) pressionadas por nova alta nos rendimentos dos Treasuries, à medida que investidores passaram a precificar mais aumentos de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã.
O Dow Jones caiu 0,68%, a 51.512,42 pontos; o S&P 500 recuou 0,75%, nos 7.706,39 pontos; e o Nasdaq teve queda de 1,13%, encerrando em 26.936,04 pontos.
As quedas em ações dos setores de serviços básicos, consumo discricionário e serviços de comunicação lideraram a baixa do mercado mais amplo, com os três setores recuando mais de 1% cada. As ações foram pressionadas pela alta dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, ambos impulsionados pelo impasse nas negociações EUA-Irã, após o regime persa elevar o tom contra os americanos na ONU.
Pela ferramenta FedWatch, do CME Group, o mercado elevou a aposta em uma alta de 50 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed) até dezembro, em meio ao agravamento do quadro geopolítico. A T-note de 10 anos chegou a 5,135% na máxima da sessão, o maior nível desde julho de 2007, segundo a Dow Jones Newswires. Dados do PMI dos EUA e declarações de dirigentes do Fed reforçando a preocupação com a inflação contribuíram para o movimento.
O Nasdaq, mais sensível à política de juros do Fed, saiu mais penalizado no pregão, com destaque negativo para as ações mais relacionadas à inteligência artificial (IA): a Sandisk caiu 3,73%, Broadcom recuou 2,62% e Micron teve queda de 2,22%. Já a Palantir avançou 3,68% depois que o regulador aéreo dos EUA passou a usar a ferramenta de inteligência artificial (IA) da companhia no controle do tráfego aéreo em três grandes aeroportos da região de Washington.
Para analistas do Charles Schwab, a geopolítica seguirá dominando o ambiente nesta semana, sobretudo por meio dos preços do petróleo e de seus efeitos sobre os rendimentos dos Treasuries. Segundo eles, a liderança do mercado tem alternado entre ações de energia e de tecnologia, enquanto investidores aguardam a cúpula entre Xi Jinping e Trump nesta quinta-feira.