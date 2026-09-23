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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:47

Luiz Carlos Bohn é eleito 1º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e fortalece representatividade do RS

Escolha coloca o comércio de bens, serviços e turismo do Rio Grande do Sul em posição de destaque na liderança nacional do setor

Escolha coloca o comércio de bens, serviços e turismo do Rio Grande do Sul em posição de destaque na liderança nacional do setor

DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizou, nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, em Brasília, a eleição da nova gestão da entidade, referente ao mandato de 2026-2030. A votação confirmou a reeleição do presidente da Confederação, José Roberto Tadros e a escolha do presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, para o cargo de 1º vice-presidente da CNC, integrando a chapa "Unidos pela CNC".

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