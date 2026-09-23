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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 21:03

XP abre vagas em Porto Alegre para programa que forma novos assessores de investimentos

O processo de seleção dos candidatos inclui etapas de testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças da XP

O processo de seleção dos candidatos inclui etapas de testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças da XP

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Voltado a profissionais com perfil comercial que desejam realizar transição de carreira e ingressar no mercado financeiro, o programa XP Future está com seleção aberta no site da empresa.

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