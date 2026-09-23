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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:24

Inovação e técnicas de vendas foram destaques de evento na Fecomércio

A sede do Sistema Fecomércio-RS abriu as portas para o Varejo 360, evento projetado para conectar empresários, líderes e entidades do setor varejista gaúcho

A sede do Sistema Fecomércio-RS abriu as portas para o Varejo 360, evento projetado para conectar empresários, líderes e entidades do setor varejista gaúcho

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Na tarde desta quarta-feira (23), a sede do Sistema Fecomércio-RS abriu as portas para o Varejo 360. Projetado para conectar empresários, líderes e entidades do setor varejista gaúcho, o evento foi criado como uma plataforma para explorar as tendências mais emergentes do mercado.

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