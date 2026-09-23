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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:49

Dirigentes da CMPC e da Randoncorp consideram inovação e sustentabilidade atributos da indústria do futuro

Presidente-executivo da Randoncorp, Daniel Randon, e diretor geral da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, participaram de painel no Instituto Caldeira nesta quarta-feira

Presidente-executivo da Randoncorp, Daniel Randon, e diretor geral da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, participaram de painel no Instituto Caldeira nesta quarta-feira

Ana Stobbe/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Diante do avanço tecnológico e dos seus novos desafios, surge o questionamento: o que caracteriza a indústria do futuro? O tema foi discutido nesta quarta-feira (23), durante a Semana Caldeira, realizada pelo Instituto Caldeira, em um painel que contou com a participação do presidente-executivo da Randoncorp, Daniel Randon, e do diretor geral da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda. Para eles a resposta está em dois âmbitos — a inovação e a sustentabilidade.

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