Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConsumo

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:58

Pesquisa revela que gaúchos consomem mais sorvete que a média nacional, com 11,18 litros por ano

Levantamento da Abrasorvete, com dados do Rio Grande do Sul subsidiados pela Agagel, mostra consumo per capita 29% superior à média brasileira e forte sazonalidade no Estado

Levantamento da Abrasorvete, com dados do Rio Grande do Sul subsidiados pela Agagel, mostra consumo per capita 29% superior à média brasileira e forte sazonalidade no Estado

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Agências
Celebrado neste dia 23 de setembro, o Dia Nacional do Sorvete ganha um raio-X inédito sobre os novos hábitos de consumo do brasileiro. Promovido pela Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete) e conduzido pela Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas (EJFGV), o levantamento ouviu 2.500 pessoas em todo o país e mapeou como transformações na saúde, na economia e no comportamento estão sacudindo um dos mercados mais tradicionais do Brasil. O estudo aponta que o consumo per capita de sorvete no país alcançou 8,68 litros ao ano, registrando um avanço de 13% na comparação com os 7,7 litros apurados há dois anos pela Abrasorvete.

Notícias relacionadas