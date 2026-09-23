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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 16:03

Economistas esperam que El Niño aumente inflação em 0,5 ponto no Brasil em 2027, mostra BC

Expectativas influenciam decisões do Copom sobre juros

Expectativas influenciam decisões do Copom sobre juros

MAURO SCHAEFER/ARQUIVO/JC
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Agências
Economistas consultados pelo Banco Central às vésperas da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) esperam que o fenômeno climático El Niño aumente a inflação no Brasil em 0,5 ponto percentual em 2027. O resultado do questionário foi divulgado pela autoridade monetária nesta quarta-feira (23).
Essa foi a estimativa mediana registrada por 89 economistas na pesquisa encaminhada antes da decisão sobre a taxa de juros da semana passada. Do total, 83 entrevistados afirmaram já ter incorporado 0,3 ponto percentual em suas projeções para os preços ao consumidor no próximo ano.

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