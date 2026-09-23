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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:58

Trabalho home office se manteve acima do nível pré-pandemia em 2025, mostra IBGE

Participação feminina no home office é mais que o dobro da masculina

Participação feminina no home office é mais que o dobro da masculina

OLIVIER DOULIERY/AFP/JC
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Agências
Em 2025, quase 8% (7,9%) da população ocupada trabalhava de casa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice se manteve acima do período pré-pandemia e mais do que dobrou em relação a 2012. Por outro lado, 60,2% dos trabalhadores trabalham no próprio local de suas empresas.

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