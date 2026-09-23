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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 14:18

Rio Grande é alvo de novo projeto bilionário para receber gás natural

Porto é um diferencial competitivo para atrair o empreendimento

Porto é um diferencial competitivo para atrair o empreendimento

Portos SA/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Cada vez mais crescem as chances de confirmar uma unidade de recebimento de gás natural no Porto de Rio Grande. Depois de uma iniciativa que envolve a Bolognesi e o grupo espanhol Cobra, que há anos tentam tirar do papel um terminal de gás natural liquefeito (GNL) e uma termelétrica no município gaúcho, agora é a empresa Edge, do grupo Compass (que controla também a distribuidora Sulgás, no Estado), que pretende instalar um empreendimento bilionário nesta área na região.

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