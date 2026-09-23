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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:51

Petróleo começa em queda, mas volta a subir e superar US$ 100 após Trump ameaçar Irã

Preço do barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 100,49 (R$ 512,70), uma alta de 1,25%, por volta das 8h40min

Preço do barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 100,49 (R$ 512,70), uma alta de 1,25%, por volta das 8h40min

BRUNO VEIGA/PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O preço do petróleo começou em queda, mas reverteu a tendência dos últimos dias e voltou a ultrapassar os US$ 100 nesta quarta-feira (23) após o encontro de representantes dos EUA e Irã durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

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