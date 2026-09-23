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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 07:45

Bolsas da Ásia fecham mistas após falas de Trump sobre possível acordo com Irã

No Japão, o mercado acionário não opera desde segunda-feira e só reabrirá amanhã

No Japão, o mercado acionário não opera desde segunda-feira e só reabrirá amanhã

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliaram comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a perspectiva de um acordo com o Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio, iniciado há quase sete meses.

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