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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:24

Sulpetro alerta sobre dificuldades para o abastecimento de diesel

Sindicato manifesta preocupação com o fornecimento nos próximos dias

Sindicato manifesta preocupação com o fornecimento nos próximos dias

Dani Barcellos/ Especial
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O Sulpetro - entidade que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul - alerta que tem recebido relatos de associados manifestando restrições no fornecimento e atrasos na entrega de óleo diesel em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Segundo nota da entidade, também há registros de escassez de gasolina premium por parte das companhias para as revendas.

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