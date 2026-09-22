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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:04

CPFL RGE dobra investimento em rede trifásica no campo

Distribuidora deverá aportar cerca de R$ 100 milhões ao ano na ação

Distribuidora deverá aportar cerca de R$ 100 milhões ao ano na ação

Divulgação CPFL RGE/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Até 2025, a CPFL RGE investia, em média, cerca de R$ 50 milhões para ampliar a malha trifásica no meio rural em sua área de concessão no Rio Grande do Sul. Porém, a partir de 2026, a concessionária projeta aportar em torno de R$ 100 milhões nessa iniciativa, anualmente.

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