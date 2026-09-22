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CapaEconomiaInovação

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:43

Lideranças debatem articulações pelo desenvolvimento do RS

Painel debateu virtudes e desafios do ambiente de inovação e de negócios gaúcho

Painel debateu virtudes e desafios do ambiente de inovação e de negócios gaúcho

Vinícius Vogel/Divulgação/JC
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JC
JC
As virtudes e os desafios do ambiente de inovação e de negócios do Rio Grande do Sul foram tema do painel “A força está na liga”, realizado nesta terça-feira (22), durante a Semana Caldeira. O bate papo reuniu o economista Aod Cunha,  o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki e o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf. O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, anfitrião do dia, fez a abertura.

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