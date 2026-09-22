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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 21:00

Grupo Felice amplia portfólio e conquista concessão da marca Jetour

O grupo ampliou atiuação para Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria

O grupo ampliou atiuação para Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria

Grupo Felice/Divulgação/JC
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O Grupo Felice ampliou seu portfólio de marcas ao conquistar a concessão da Jetour para atuar em quatro importantes mercados do Rio Grande do Sul: Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

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