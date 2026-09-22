Planta de plástico verde em Triunfo completa 16 anos de produção

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:16
Unidade da Braskem usa etanol da cana-de-açúcar como matéria-primaDivulgação Braskem/JC
A unidade de eteno renovável (popularmente chamado de plástico verde) da Braskem, localizada no Polo Petroquímico de Triunfo, completa 16 anos neste mês de setembro. Conforme nota da empresa, desde o começo da sua operação, em 2010, a planta já possibilitou a absorção de mais de 4,6 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera ao utilizar etanol proveniente da cana-de-açúcar como matéria-prima. Isso equivale ao que um carro comum emitiria ao dar cerca de 1 milhão de voltas ao redor da Terra.
“Esse é um projeto que muito nos orgulha, pois somos pioneiros e líderes na produção de biopolímeros no mundo, com capacidade e visão estratégica para atender mercados exigentes que cada vez mais primam por produtos mais sustentáveis”, avalia o diretor industrial da Braskem no Rio Grande do Sul, Nelzo Silva.
Unidade de eteno renovável
A planta de eteno renovável da Braskem foi inaugurada depois de 16 meses de construção e após três anos de planejamento e testes que viabilizaram o projeto. Desde então, a unidade passou por sucessivos processos de avaliação, aprimoramento e otimização operacional, que permitiram ampliar sua capacidade produtiva ao longo dos anos. Atualmente, a fábrica alcança uma capacidade de produção de 275 mil toneladas ao ano, 37% superior à prevista no projeto inicial, em 2010.
A unidade, segundo a companhia petroquímica, é uma peça-chave da estratégia climática da Braskem, a qual está estruturada em três pilares: redução de emissões, com foco em eficiência energética e no aumento do uso de energias renováveis; remoção de carbono por meio da expansão de produtos químicos e polímeros feitos de matérias-primas renováveis, que absorvem CO2 da atmosfera; e captura de carbono, com investimentos em tecnologias que permitem transformar esse recurso em insumo para novos produtos químicos.