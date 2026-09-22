Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:43

Arrecadação no ano até agosto soma R$ 2,112 trilhões, maior valor para o período desde 2000

A Receita Previdenciária foi um dos destaques apontados para o desempenho da arrecadação, com R$ 507,179 bilhões recolhido

A Receita Previdenciária foi um dos destaques apontados para o desempenho da arrecadação, com R$ 507,179 bilhões recolhido

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
A arrecadação de impostos e contribuições federais até agosto de 2026 somou R$ 2,112 trilhões, informou a Receita Federal nesta terça-feira (22). O montante representa alta de 7,12% na comparação com o mesmo período de 2025, descontada a inflação do período.

Notícias relacionadas