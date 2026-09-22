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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 14:04

Porto Alegre deve investir no turismo voltado aos negócios, dizem especialistas

Menu POA desta terça-feira debateu se Porto Alegre é destino ou passagem no turismo gaúcho

Menu POA desta terça-feira debateu se Porto Alegre é destino ou passagem no turismo gaúcho

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Afinal, Porto Alegre é destino ou passagem para os turistas que buscam os atrativos do interior do Rio Grande do Sul? A busca por essa resposta foi tema no Menu Poa desta terça-feira (22), promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, no Palácio do Comércio. E, na verdade, o mais correto é trocar o “ou” pelo “e”, assumindo que o aeroporto é uma ponte para as belezas do Estado e que a Capital, ao mesmo tempo, vem se consolidando no turismo de negócios.

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